بركة يدعو منظمة التحرير لاعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال

دعا رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس علي بركة القوى الوطنية وفصائل منظمة التحرير لتوحيد الصف والالتزام ببرنامج الوحدة، وتنفيذ إعلان الجزائر، والاتفاق على استراتيجية وطنية واحدة، لمواجهة حكومة نتنياهو المتطرفة، وأكد على ضرورة تفعيل المقاومة المسلحة ضد الاحتلال.

وحذر بركة الاحتلال من استمرار جرائم القتل والإرهاب في الضفة الغربية المحتلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، ومن العدوان السافر على المسجد الأقصى المبارك والاقتحامات اليومية لتنفيذ المخططات تقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا.

وحث بركة بتصريح صحفي مساء الجمعة جميع الفصائل الوطنية والإسلامية وقيادة منظمة التحرير إلى توحيد الصف الفلسطيني فورا والالتزام بتنفيذ اعلان الجزائر والاتفاق على استراتيجية فلسطينية وطنية واحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى.

وقال إننا في حركة حماس نؤكد على ضرورة تفعيل المقاومة بكافة أشكالها في الضفة، وتوحيد الموقف الفلسطيني.

وطالباً بدور فاعل وموحد للدول العربية والإسلامية في مواجهة الحكومة الإسرائيلية، ووصفها بأن هذه الحكومة خطر على المنطقة.

وأكد على ضرورة وقف كافة أشكال التطبيع مع "إسرائيل" وقطع كافة العلاقات معها، مضيفًا أن عمليات التطبيع والتواصل مع الاحتلال يشجع حكومة الاحتلال على مواصلة إرهابها وعدوانها على شعبنا وارضنا ومقدساتنا.

المصدر / وكالات