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"واتساب" يوقف دعم عشرات الأنواع من الهواتف

20 يناير 2023 . الساعة 23:10 بتوقيت القدس
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أنهى تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، دعم العشرات من أنواع الهواتف الذكية، مع بدء العام الجديد 2023.

ومع أن نبأ وقف دعم "واتساب" لبعض الهواتف الذكية كان معروفًا في هذا التوقيت، لكن الذي لم يكن معروفًا هو عددها الذي بلغ 49 نوعًا، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

وتشمل القائمة نوعين من هواتف "آيفون"، وهما "آيفون 5" و"آيفون 5 سي"، وعدة أنواع من "سامسونغ" و"أل جي" وغيرها.

ويعمل خبراء "واتساب" على تحديثه باستمرار حتى تكون تجربة استخدامه أكثر سلاسة ومتعة لمستخدميه، ويركز هؤلاء على مواكب الطرز الحديثة من الهواتف الذكية.

وبما أن التكنولوجيا تتقدم بسرعة، فإنها عمليًا تخرج من القديم وتدخل إلى الجديد، بكلمات أخرى، عندما يدخل "واتساب" تحديثات عليه فهو عمليا يخفف دعم طرز قديمة أو يوقف الدعم برمته، على اعتبار أنها لم تعد ذات صلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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