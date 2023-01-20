مانشستر سيتي يوجه ضربة قوية لبرشلونة بشأن غوندوغان

قالت تقارير إعلامية إنجليزية إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قرّر بدء المفاوضات مع الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان، من أجل تمديد عقده -على الأقل- لموسم آخر أو حتى عام 2025.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا حاليًا في نهاية هذا الموسم الجاري، وقد جذب اهتمام الأندية في جميع أنحاء أوروبا فيما يتعلق بالانتقال المجاني، اعتبارًا من يونيو القادم، حيث قالت مؤخرًا تقارير إعلامية إسبانية، إن اللاعب أعطى موافقته للانتقال إلى نادي برشلونة في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة

ونفت صحيفة "theathletic" البريطانية في تقرير لها اليوم، كل الأخبار الواردة بخصوص وجود اتفاق ساري المفعول بين اللاعب ونادي برشلونة، في وقت أكدت فيه حقًّا أن النادي الكتالوني من أبرز الفرق الأوروبية المهتمة بخدمات اللاعب.

وأشار ذات التقرير إلى أنه لا وجود لأي نية لدى السيتي من أجل ترك لاعبها يغادر بالمجان هذا الصيف، حيث أبدى المدرب بيب غوارديولا اهتمامًا بضرورة إبقاء غوندوغان في ملعب الاتحاد لموسم آخر، ويُعتقد أن رغبة غوارديولا بتجديد عقده حاليًا ستضاعف من فرص النادي في إقناع اللاعب بالتجديد، حيث انطلقت المفاوضات بين الجانبين.

وحسب ذات المصدر، فإن زوجة اللاعب التي من المقرر أن تضع مولودها الأول في الأشهر القليلة القادمة، قد تسهم في موافقة اللاعب على الاستمرار مع النادي الإنجليزي، حفاظًا على الاستقرار فيما يتعلق بالنمط المعيشي، بدلًا من تغيير الأجواء في هذه الفترة بالذات.

ولعب الدولي الألماني 26 مباراة مع سيتي هذا الموسم، وسجل هدفين، كما فاز منذ التحاقه بالنادي في صيف 2016 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو أربع مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي في مناسبة واحدة.

المصدر / وكالات