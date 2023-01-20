انطلاق بطولة فلسطين الخامسة للكاراتيه في غزة

انطلقت في قطاع غزة، الجمعة، بطولة فلسطين الخامسة للكاراتيه بمشاركة أكثر من 130 لاعبا من كلا الجنسين.

ويشارك في البطولة التي تقام بنادي "غزة الرياضي"، 50 ناديا على مستوى فلسطين، بإشراف من اللجنة الأولمبية وتنظيم الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه.

وقال بهجت طنطيش نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه، إن البطولة "انطلقت اليوم في قطاع غزة بمشاركة أكثر من 130 لاعبا ولاعبة".

وأضاف: "يشارك في البطولة لاعبون أكفاء تم إعدادهم بشكل جيد خلال الفترة الماضية".

وأوضح طنطيش، أن البطولة "تشهد منافسة قوية بين اللاعبين المشاركين من كلا الجنسين".

ولفت إلى أن البطولة تعتبر "إنجازا رياضيا مهما على مستوى فلسطين كونها تجمع لاعبين من الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأردف طنطيش: "البطولة تساهم في إفراز لاعبين أكفاء وأبطال يمكنهم المشاركة في البطولات العربية والدولية لتمثيل فلسطين".

وأوضح أن للعبة الكاراتيه "فوائد كبيرة تتمثل في الدفاع عن النفس والمساهمة في تعزيز التركيز وزيادة الثقة بالنفس والقوة البدنية لكلا الجنسين".

وأعرب طنطيش، عن تمنياته بأن "تكون البطولة التي تقام في قطاع غزة للعام الخامس على التوالي بارقة أمل لتنظيم البطولات الدولية في القطاع".

وتحظى رياضة الكاراتيه باهتمام عالٍ فلسطينيا، حيث تأسس الاتحاد الخاص بها عام 1973 في العاصمة اللبنانية بيروت، وانتقل لاحقا إلى الأراضي الفلسطينية بعد اتفاقية "أوسلو" بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي عام 1993.

لاعبون فلسطينيون يتنافسون خلال بطولة فلسطين الرسمية للكاراتيه في مدينة غزة pic.twitter.com/wpzcNjjfV5 — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 20, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين