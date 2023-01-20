فوزين لشباب الخليل والسموع في دوري المحترفين ووادي النيص يواصل تعادلاته

غزة/ وائل الحلبي:

استعاد شباب الخليل توازنه في دوري "ooredoo" للمحترفين لأندية الضفة الغربية موسم 2023/2022، بفوزه الكبير على الأمعري في ختام الجولة الـ14، فيما تمكن السموع تحقيق فوز كاسح على إسلامي قلقيلية، واستمر وادي النيص في سلسلة تعادلاته أمام ضيفه البيرة.

تمكن شباب الخليل من العودة بفوز كبير من أمام الأمعري بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني.

شباب الخليل استعاد المركز الثالث بعد هذا الفوز الذي رفع رصيده إلى 31 متأخرا بفارق الأهداف عن جبل المكبر صاحب نفس الرصيد، وتجمد رصيد الأمعري عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

ثلاثية العميد الخليلي سجلها كلا من: نيكولاس زيدان هدفين (63+42) ومحمد الجعبري (61).

بدوره حقق السموع فوزا كاسحا على ضيفه إسلامي قلقيلية بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد دورا، ليتقدم السموع خطوة مهمة في الترتيب للمركز العاشر برصيد 11 نقطة، وبقي الإسلامي في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة واحدة.

سجل رباعية السموع كلا من: مصعب أبو سالم (45) وساري جاد الله (54) ومحمد السويطي هدفين (82+58).

واستمرت التعادلات في مرافقة وادي النيص بتعادله الرابع على التوالي امام البيرة بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جرى بينهما على ستاد الخضر، وادي النيص رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، وبقي البيرة في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

وادي النيص تقدم عبر فراس نعمان أبو حماد (38)، ليأتي الرد سريعا بهدف التعادل للبيرة الذي سجله نور الدين خليل (39)، وشهد اللقاء طرد حازم عبد الله أبو حماد من وادي النيص (74).

المصدر / فلسطين أون لاين