تعرف على النادي الذي سيقوده زيدان في الموسم المقبل

كشفت مصادر مقربة من زين الدين زيدان، عن اتخاذ المدرب الفرنسي قرارًا حاسمًا حول وجهته القادمة التي يستعد للعودة من خلالها للتدريبات في الموسم المقبل.

وحسب ليونيل شاربونييه اللاعب الفرنسي السابق وزميل زيدان البالغ من العمر 56 عامًا، فإن زيزو اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن محطته القادمة، موضحًا أن زيزو لن يذهب إلى إنجلترا، بل سيحط الرحال في إيطاليا.

وقال شاربونييه في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار: "زيدان قرر الذهاب إلى يوفنتوس، إنه يتمتع بعلاقة خاصة مع المسؤولين هناك، ولديه ذكريات رائعة تدفعه لبدء تجربة تدريبية جديدة في تورينو".

واختتم شاربونييه حديثه بالإشارة إلى أن عروضًا عديدة انهالت على زيدان خلال المرحلة السابقة، لكن مدرب ريال مدريد السابق البالغ من العمر 50 عامًا، اتخذ قراره النهائي بالعمل مع يوفنتوس الموسم المقبل.

ويحتل نادي يوفنتوس المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، جمعها من 11 انتصارًا و4 تعادلات و3 هزائم، وسط صدمة كبيرة عاشها جمهور الفريق بعد الخسارة القاسية أمام نابولي 5-1.

وغادر يوفنتوس دوري أبطال أوروبا بصورة مبكرة هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثامنة، مكتفيًا بجمع 3 نقاط من 6 مباريات، ليجد نفسه مجبرًا على الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي، ما يزيد من الغموض بشأن مستقبل مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

ولم يرتبط زيدان بأي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد في مايو/ أيار 2021؛ حيث ظل في سانتياغو بيرنابيو لمدة حقبتين، كانت الأولى تاريخية بعد حصده 3 ألقاب متتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر / وكالات