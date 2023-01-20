250 عملاً مقاومًا في الضفة الغربية والقدس خلال أسبوع

سجلت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، 250 عملا مقاوما خلال أسبوع، في الفترة الواقعة ما بين 13 يناير- 19 يناير 2023.

ووفق مركز معلومات فلسطين "معطى"، فقد استشهد 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال، وجرح 3 إسرائيليين، فيما سجلت 28 عملية إطلاق نار.

كما وثق معطى عملية طعن و11 عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال، و21 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين، و5 عمليات إلقاء زجاجات حارقة.

وتخلل الأسبوع تفجير 16 عبوة ناسفة، و5 مظاهرات واندلاع 96 نقطة مواجهة، وحرق منشأة عسكرية إسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين