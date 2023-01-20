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البحرية يقلب الطاولة على المجمع وبيت لاهيا يكتسح أهلي النصيرات

20 يناير 2023 . الساعة 17:44 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

 واصل الشاطئ نتائج الانتصارات في دوري الدرجة الأولى بفوز جديد على المجمع الإسلامي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

ورغم تقدم المجمع بهدف أول عبر اسامة عويضة في الدقيقة (18)، إلا أنه تمكن من قلب الطاولة وتسجيل هدفين عبر عمرو عطالله (38)، وأحمد أبو حسنين في الدقيقة (61) قادوه لفوز جديد

رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد المجمع عند 13 نقطة في المركز العاشر.

بيت لاهيا (3-0) أهلي النصيرات

وفي مباراة ثانية حقق بيت لاهيا فوزًا ثمينًا على أهلي النصيرات بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب نفس الجولة من الدرجة الأولى.

ورفع بيت لاهيا رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، فيما بقي النصيرات في المركز التاسع وتجمد رصيده عند 15 نقطة.

ثلاثية اللهاونة سجلها احمد سعد (24)، إبراهيم أبو المعزة (49)، وفضل ابوريالة في الدقيقة (79).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كرة القدم #بيت لاهيا #الشاطئ #المجمع الإسلامي #دوري غزة #أهلي النصيرات

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