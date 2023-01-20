خدمات رفح يجتاز الزوايدة بفوز مريح وجاره الشباب يواصل ملاحقته

غزة/ وائل الحلبي:

استعاد خدمات رفح نغمة الانتصارات فوزه السهل على شباب الزوايدة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح في افتتاح منافسات الجولة السادسة عشرة من البطولة.

الفوز عزز من صدارة خدمات رفح بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، فيما بقي الزوايدة في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 8 نقاط

خدمات رفح نجح في اقتناص نقاط المباراة بفضل ثلاثية التي سجلها كلا من ، جميل صقر (21)، وأحمد اللولحي (52)، وأنس الشخريت (82).

الصداقة (0-2) شباب رفح

واصل شباب رفح ملاحقة جاره الخدمات بفوز جديد على الصداقة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

افتتح طارق أبو غنيمة التسجيل لشباب رفح في الدقيقة 20، وبعدها سيطر الصداقة بفرص محققة للتسجيل لكنه لم ينجح بذلك، حتى عزز عبد الرحمن الحميدي النتيجة للزعيم بهدف ثانِ في الدقيقة (84)، قبل أن يُطرد صائب أبو حشيش بالبطاقة الحمراء.

وبهذا الفوز عاد شباب رفح للمركز الثاني مؤقتاً ورفع رصيده إلى 33 نقطة، فيما بقي في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

المصدر / فلسطين أون لاين