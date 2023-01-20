فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البحرية يقلب الطاولة على المجمع وبيت لاهيا يكتسح أهلي النصيرات

لمنع السرقة.. محلات بريطانية توصد أبواب ثلاجاتها بالأقفال

خدمات رفح يجتاز الزوايدة بفوز مريح وجاره الشباب يواصل ملاحقته

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

قرعة كأس ملك إسبانيا: مواجهات صعبة لبرشلونة وريال مدريد

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للناشط "ريحان" من نابلس

مدافع إنتر ميلان يرفض تمديد عقده ويقترب من سان جيرمان

حازم قاسم: نحن أمام هجمة غير مسبوقة من الاحتلال على المسجد الأقصى

مواجهات مع الاحتلال خلال فعاليات مناهضة للاستيطان في الضفة المحتلة

المئات يؤدون "الجمعة" على أراضيهم المهددة بالاستيلاء في قلنديا شمال القدس

خدمات رفح يجتاز الزوايدة بفوز مريح وجاره الشباب يواصل ملاحقته

20 يناير 2023 . الساعة 17:24 بتوقيت القدس
...
غزة/ وائل الحلبي:

استعاد خدمات رفح نغمة الانتصارات فوزه السهل على شباب الزوايدة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح في افتتاح منافسات الجولة السادسة عشرة من البطولة.

الفوز عزز من صدارة خدمات رفح بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، فيما بقي الزوايدة في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 8 نقاط

خدمات رفح نجح في اقتناص نقاط المباراة بفضل ثلاثية التي سجلها كلا من ، جميل صقر (21)، وأحمد اللولحي (52)، وأنس الشخريت (82).

الصداقة (0-2) شباب رفح

واصل شباب رفح ملاحقة جاره الخدمات بفوز جديد على الصداقة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

افتتح طارق أبو غنيمة التسجيل لشباب رفح في الدقيقة 20، وبعدها سيطر الصداقة بفرص محققة للتسجيل لكنه لم ينجح بذلك، حتى عزز عبد الرحمن الحميدي النتيجة للزعيم بهدف ثانِ في الدقيقة (84)، قبل أن يُطرد صائب أبو حشيش بالبطاقة الحمراء.

وبهذا الفوز عاد شباب رفح للمركز الثاني مؤقتاً ورفع رصيده إلى 33 نقطة، فيما بقي في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#خدمات رفح #شباب رفح #كرة القدم #دوري غزة #الزوايدة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة