قرعة كأس ملك إسبانيا: مواجهات صعبة لبرشلونة وريال مدريد

سُحبت مراسم قرعة دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-23؛ اليوم الجمعة 20 يناير/ كانون الثاني، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث أسفرت القرعة عن صدام ناري بين فريقي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ومواجهة متزنة لبرشلونة ضد ريال سوسييداد.

ودخلت بطولة كأس ملك إسبانيا مراحلها الحاسمة، بعد وصول 8 أندية إلى دور ربع النهائي للبطولة، حيث تأمل مواصلة الطريق في الأدوار القادمة وصولًا إلى النهائي.

ونجح الكبار في بلوغ دور ربع النهائي، إذ تأهلت 8 أندية لهذا الدور الذي لم يشهد أي مفاجأة بإقصاء فرق الدرجة الأولى "لا ليغا"، عدا حامل اللقب عن الموسم الماضي، ريال بيتيس، الذي ودع البطولة من دور الـ16، بركلات الترجيح على يد أوساسونا (4-2) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بينهما بالتعادل الإيجابي (2-2).

الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد؛

برشلونة؛

أتلتيكو مدريد؛

ريال سوسييداد؛

إشبيلية؛

أوساسونا؛

أتلتيك بلباو؛

فالنسيا.

نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد؛

أوساسونا ضد إشبيلية؛

فالنسيا ضد أتلتيك بلباو؛

برشلونة ضد ريال سوسسيداد.

وتُقام مباريات دور الـ"32" من المسابقة أيام 24 و25 و26 يناير/ كانون الثاني الجاري، بنظام خروج المغلوب، ومن مواجهة إقصائية واحدة، علمًا أن كل أدوار كأس ملك إسبانيا باتت تُقام بنظام "المواجهة الإقصائية الواحدة"، باستثناء الدور نصف النهائي، الذي يُقام بنظام "مباراتي الذهاب والعودة".

المصدر / وكالات