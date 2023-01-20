مدافع إنتر ميلان يرفض تمديد عقده ويقترب من سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن الدولي السلوفاكي، ميلان سكرينيار، مُدافع إنتر ميلان، أخبر مسؤولي "النيراتزوري" أنه لا ينوي التجديد مع النادي الإيطالي، ما يمهد الطريق للأندية الراغبة في التعاقد معه عقب نهاية الموسم الحالي، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان.

وكان اللاعب قد انضم إلى إنتر ميلان عام 2017 قادمًا من سامبدوريا مقابل 34 مليون يورو، وينتهي عقده مع "الأفاعي" في 30 يونيو/ حزيران 2023.

وعرض إنتر ميلان على سكرينيار التجديد لأربع سنوات أخرى مقابل 6 ملايين يورو في الموسم الواحد، ولكن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لم يرد على العرض الذي قدمه له النادي منذ بضعة أسابيع، وفقًا لما أورده موقع "سكاي سبورت إيطاليا".

وأكد المصدر ذاته أن اللاعب يريد الاستماع إلى العروض المقدمة من الأندية المهتمة به قبل أن يقرر ما يجب فعله، مشيرًا إلى أن مدافع الإنتر يريد الحصول على راتب أكبر، لكن إدارة ناديه أبلغته بأنها لا تستطيع تقديم عرض أفضل.

وحاول باريس سان جيرمان، التعاقد مع سكرينيار في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو، ولكن إنتر ميلان طلب الحصول على 70 مليون، ورفض الاستجابة لعرض من باريس لإضافة متغيرات تتعلق بالأداء والمكافآت بقيمة 10 ملايين يورو، وقررت التمسك ببقاء المدافع السلوفاكي الذي يحظى أيضًا باهتمام توتنهام هوتسبير وتشيلسي ومانشستر سيتي وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

ويُعدُّ سكرينيار من الركائز الأساسية في إنتر ميلان، وشارك في 26 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجّل أي هدف وصنع هدفًا واحدًا كان في الانتصار بكأس السوبر الإيطالي قبل أيام على حساب الغريم ميلان.