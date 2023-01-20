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حازم قاسم: نحن أمام هجمة غير مسبوقة من الاحتلال على المسجد الأقصى

20 يناير 2023 . الساعة 15:16 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم تعليقًا على عدوان الاحتلال على المقدسين في باب العامود تمهيداً لاقتحام المستوطنين: إن الاحتلال يصعّد من هجماته على المقدسات الإسلامية في القدس.

 

وأشار قاسم إلى أن الشعب الفلسطيني أمام هجمة غير مسبوقة من الاحتلال على المسجد الأقصى.

 

وأكد أن اقتحام منطقة باب العامود خطوة خطيرة، وأن ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى لعب بالنار.

 

ودعا قاسم إلى استمرار الحشد والرباط بالمسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال.

 

وأوضح أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة تصعد من اعتداءاتها على القدس والأقصى، داعيا لتحرك عربي ودولي لمواجهة انتهاكات الاحتلال بحق القدس والمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حركة حماس تدين الاستيطان

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