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تفاصيل مقتل فتى فلسطيني في حادث إطلاق نار في أمريكا

20 يناير 2023 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قتل فتى فلسطيني في حادث إطلاق نار في مدينة فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا الأميركية مساء أمس الخميس، والتي تحوي المئات من العائلات الفلسطينية.

وتوفي الشاب شهيد سامر سعود (١٧ عاما) من قرية مخماس شمال شرق مدينة القدس، في حادث إطلاق جرى بين عصابات في منطقة فرانكفورد بمدينة فيلادلفيا.

وذكر أحد أقارب الفتى في تصريحات صحفية، أن الشاب الذي لقي مصرعه كان في أحد متاجر الحي، وأثناء مغادرته حصل إطلاق نار من داخل مركبة في المكان باتجاه مجموعة من الاشخاص، قتل وأصيب خلاله العديد منهم ومن بينهم سعود الذي لقي حتفه على الفور.

 

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات
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#أمريكا #إطلاق نار #مقتل فتى

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