بقيادة "أمازون".. عمالقة التكنولوجيا يخططون لتسريح 64 ألف موظف

بعد 10 سنوات من قيادة سوق الأسهم الصاعدة، تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى في تقليص عدد موظفيها، للتكيف مع الواقع الجديد.

وأعلنت "مايكروسوفت" يوم الأربعاء أنها ستتخلى عن 10 آلاف موظف، مما سيقلل عدد موظفي الشركة بأقل من 5%.

وقبلها بدأت شركة أمازون جولة جديدة من تخفيضات الوظائف التي من المتوقع أن تنهي عقود أكثر من 18 ألف موظف وتصبح أكبر تخفيض في القوى العاملة في تاريخ عملاق التجارة الإلكترونية.

وأفاد تقرير لشبكة "CNBC"، بأن عمليات التسريح تأتي في فترة تباطؤ النمو، وارتفاع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، ومخاوف من ركود اقتصادي محتمل في العام المقبل.

وفي ما يلي عدد من شركات التكنولوجيا التي تعتزم تقليص عمالتها والتي يتجاوز عدد الموظفين المخطط خروجهم أكثر من 64 ألف موظف:

المصدر / وكالات