فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبل تطرح أجهزة ماك بوك مزودة بمعالجات "إم 2" الجديدة

قاسم: اقتحام باب العامود خطوة خطيرة ولعب بالنار

فوزان لشباب البريج وخدمات رفح في دوري جوال لكرة السلة

تسمية شارع بالعاصمة الكولومبية باسم دولة فلسطين

خاطر: فصل طلاب بـ"النجاح" انتهاك للحريات والمعايير الوطنية

"أبو عرة": قرار "النجاح" تساوق مع هجمة السلطة بحق طلبة الجامعات

"قدس الإخبارية" تدين تحريض أطراف مختلفة ضدها

باريس سان جيرمان يتوج بكأس موسم الرياض بفوزه على الهلال والنصر

رئيسي: إدراج أوروبا "حرس الثورة" في قوائم الإرهاب مخالفٌ لميثاق الأمم المتحدة

العراق يتوّج بلقب خليجي 25 بفوزه على عُمان

ريال مدريد ينتفض بثلاثية في فياريال

20 يناير 2023 . الساعة 00:45 بتوقيت القدس
...
ريال مدريد ينتفض بثلاثية في فياريال

نجح ريال مدريد في بلوغ دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3 - 2 على مضيفه فياريال، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وتقدم فياريال في الدقيقة الرابعة عن طريق إيتيان كابوي، قبل أن يضيف زميله سامويل تشوكويزي الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 57 سجل ريال مدريد هدف تقليص الفارق عبر فينسيوس جونيور، قبل أن يدرك زميله ميليتاو التعادل في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 86 نجح ريال مدريد في تسجيل هدف الفوز عبر داني سيبايوس، ليقطع الفريق تذكرة العبور لدور الثمانية.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#ريال مدريد #فوز #رياضة #فياريال #بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة