قاسم: اقتحام باب العامود خطوة خطيرة ولعب بالنار

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن اقتحام مستوطنين لمنطقة باب العامود في القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، خطوة خطيرة، وإن ما يحدث لعب بالنار.

وأوضح خلال حديثه لقناة الأقصى على أن استمرار الاحتلال بهذه الانتهاكات يعني أنه يتصرف بمنطق البلطجة ولا يلتفت للقانون والقرارات الدولية.

وأشار قاسم أن الاحتلال يصعّد من هجماته على المقدسات الإسلامية في القدس، قائلا: "نحن أمام هجمة غير مسبوقة من الاحتلال على المسجد الأقصى".

ودعا إلى استمرار الحشد والرباط بالمسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال، وإلى تحرك عربي ودولي لمواجهة انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات.

ولفت قاسم أن سلوك حكومة الاحتلال في القدس والأقصى يؤكد استهتارها بكل المواقف الصادرة من دول المنطقة والعالم التي ترفض سياستها العنصرية.

وقال: "استمرار الحرب على المسجد الأقصى يعني أن الاحتلال يتصرف بمنطق البلطجة ولا يلتفت للقانون والقرارات الدولية".

المصدر / فلسطين أون لاين