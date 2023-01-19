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فوزان لشباب البريج وخدمات رفح في دوري جوال لكرة السلة

19 يناير 2023 . الساعة 23:51 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

حقق فريقا شباب البريج وخدمات رفح الفوز على فريقا جمعية الشبان المسيحية وخدمات دير البلح، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري جوال لكرة السلة.

 وتغلب شباب البريج على جمعية الشبان المسيحية بنتيجة (89_74) على صالة المرحوم خلف العجلة بمخيم البريج

وسيطر شباب البريج على معظم نتائج أرباع المباراة فجاءت على النحو التالي:

 الربع الأول 18_17 للبريج

 الربع الثاني 27_15 للبريج

 الربع الثالث 24_18للجمعية

 الربع الرابع 26_18 للبريج

ورفع شباب البريج رصيده للنقطة 5 في المركز الثاني مؤقتا، وبات جمعية الشبان ثالثا ب4 نقاط مؤقتا.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي سائد حميد، دولي باسل كرون، موسى  غنام، جاد آغا مسجل، مروان حمد ميقاتي مباراة، محمد سكيك ميقاتي 24 ثانية.

وفاز خدمات رفح على منافسه خدمات دير البلح بنتيجة (49_62)، في اللقاء الذي جمعهما على صالة أبو يوسف النجار بمحافظة خانيونس.

وسيطر خدمات رفح على معظم الأرباع، وجاءت على النحو التالي:

الربع الأول 18_11 لخدمات رفح

الربع الثاني 15 _13 لخدمات دير البلح

الربع الثالث 19_13 لخدمات رفح

الربع الرابع 12_10 لخدمات رفح

قاد اللقاء تحكيميا: دولي باسل كروان، أحمد القاضي، موسى غنام، محمد الصالحات "مسجل"، أحمد شحادة "ميقاتي"، ومؤمن الجربة "24 ثانية "

المصدر / فلسطين أون لاين
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#خدمات رفح #شباب البريج

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