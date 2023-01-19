فوزان لشباب البريج وخدمات رفح في دوري جوال لكرة السلة

حقق فريقا شباب البريج وخدمات رفح الفوز على فريقا جمعية الشبان المسيحية وخدمات دير البلح، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري جوال لكرة السلة.
وتغلب شباب البريج على جمعية الشبان المسيحية بنتيجة (89_74) على صالة المرحوم خلف العجلة بمخيم البريج
وسيطر شباب البريج على معظم نتائج أرباع المباراة فجاءت على النحو التالي:
الربع الأول 18_17 للبريج
الربع الثاني 27_15 للبريج
الربع الثالث 24_18للجمعية
الربع الرابع 26_18 للبريج
ورفع شباب البريج رصيده للنقطة 5 في المركز الثاني مؤقتا، وبات جمعية الشبان ثالثا ب4 نقاط مؤقتا.
قاد اللقاء تحكيميا: دولي سائد حميد، دولي باسل كرون، موسى غنام، جاد آغا مسجل، مروان حمد ميقاتي مباراة، محمد سكيك ميقاتي 24 ثانية.
وفاز خدمات رفح على منافسه خدمات دير البلح بنتيجة (49_62)، في اللقاء الذي جمعهما على صالة أبو يوسف النجار بمحافظة خانيونس.
وسيطر خدمات رفح على معظم الأرباع، وجاءت على النحو التالي:
الربع الأول 18_11 لخدمات رفح
الربع الثاني 15 _13 لخدمات دير البلح
الربع الثالث 19_13 لخدمات رفح
الربع الرابع 12_10 لخدمات رفح
قاد اللقاء تحكيميا: دولي باسل كروان، أحمد القاضي، موسى غنام، محمد الصالحات "مسجل"، أحمد شحادة "ميقاتي"، ومؤمن الجربة "24 ثانية "