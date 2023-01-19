تسمية شارع بالعاصمة الكولومبية باسم دولة فلسطين

أقر مجلس بلدية مدينة بوغوتا عاصمة جمهورية كولومبيا، بأغلبية ساحقة، مقترح تسمية أحد الشوارع المهمة في العاصمة باسم شارع دولة فلسطين.

وكان مقترح المشروع قُدم بالتعاون مع سفارة فلسطين مرات عدة على مدار سنوات، إلى أنه طرح للنقاش في اللجنة الخامسة العام المنصرم وحصل على الأغلبية، ليعود بالأمس ويناقش على مستوى جلسة عمومية، إذ حصل على الأغلبية الساحقة بتأييد من معظم الأحزاب الممثلة في المجلس.

وقالت آنا تيريسا بيرنال، عن كولومبيا الإنسانية: إن المشروع هو اعتراف بفلسطين دولة وشعب وحقها في الوجود.

يذكر أن اللوبي الصهيوني عمل جاهدًا لإفشال المقترح بدعوى إقامة بعض السكان اليهود في الشارع نفسه، ما يؤثر في نفسيتهم.

وكانت مدينة بارانكييا أقرّت مشروعًا مشابهًا منذ مدة قصيرة، ما يدل على زيادة التأييد الكولومبي شعبيًا وحزبيًا مع نضال الشعب الفلسطيني وحقه في دولته.

وأعرب سفير فلسطين رؤوف المالكي، عن سعادته بإقرار المشروع الذي جاء ثمرة جهود كبيرة على مدار مجالس متعاقبة.

وقال: إن فلسطين اليوم، ونتيجة نضال شعبها، والعمل الدؤوب لممثليها، تحتل موقعها اللائق في قلب العاصمة، وهذا تعبير قوي عن التضامن الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية في كولومبيا والعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين