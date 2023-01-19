خاطر: فصل طلاب بـ"النجاح" انتهاك للحريات والمعايير الوطنية

استنكرت الكاتبة لمى خاطر ما أقدمت عليه جامعة النجاح من فصل عدد من طلبتها وتوجيه إنذارات لعدد آخر، وذلك على خلفية مشاركتهم في نشاطات وطنية مشروعة.

وقالت خاطر: "جامعة النجاح تسمي نفسها (جامعة النجاح الوطنية) لكنها تصدر قرار فصل لعدد من طلبتها وتوجيه إنذارات لآخرين على خلفية نشاطاتهم الوطنية، وليس بسبب تجاوزات أو سوء تحصيل".

وأضافت: "تماما مثل السلطة التي تهيمن أجهزتها على الجامعة، وتسمي نفسها أيضاً (وطنية) لكنها تقارف كل ما ينتهك المعايير الوطنية ويسيء لها".

وبينت أن هناك كثير من المؤسسات طالتها عدوى سلوك السلطة في التناقض بين التنظير والسلوك، وفي قول ما لا تفعل، وفعل ما لا تقول.

وقررت إدارة جامعة النجاح الوطنية الفصل التعسفي لعددٍ من طلبة الكتلة الإسلامية، على خلفية المسير الذي نظمته الكتلة في الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس.

واقتحم عناصر من جهاز الأمن الوقائي المسير الطلابي الذي نظمته الكتلة الإسلامية في الجامعة بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ومن ثم أبلغت إدارة الجامعة بعض الطلبة بمجالس ضبط.

المصدر / حرية نيوز