"قدس الإخبارية" تدين تحريض أطراف مختلفة ضدها

اتهمت شبكة "قدس الإخبارية"، أطراف مختلفة بشن حملة تحريض ضدها، وذلك عبر استهداف حساباتها وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشبكة في بيان اليوم الخميس، أنها رصدت حملة تحريض ممنهجة من قبل مجموعات مختلفة، تدعو للإبلاغ عن منشورات شبكة قدس على موقع فيسبوك.

وعبرت عن استهجانها لحملة التحريض ضدها، في ظل تغطيتها المهنية للأحداث والتطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية، لاسيما العدوان الإسرائيلي الحاصل في الضفة الغربية والتصعيد المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الشبكة على استقلاليتها وتغطيتها للأحداث بشكل مهني وموضوعي، واستمرارها في أداء رسالتها الإعلامية التي بدأتها منذ ما يزيد عن عشرة أعوام.

وطالبت "نقابة الصحافيين والمؤسسات الحقوقية بإدانة هذا السلوك وتجريمه كونه يتوافق مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما يعانيه المحتوى الفلسطيني من ملاحقة وحذف من قبل الاحتلال ومنصات التواصل الاجتماعي".

المصدر / فلسطين أون لاين