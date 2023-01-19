فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

باريس سان جيرمان يتوج بكأس موسم الرياض بفوزه على الهلال والنصر

رئيسي: إدراج أوروبا "حرس الثورة" في قوائم الإرهاب مخالفٌ لميثاق الأمم المتحدة

العراق يتوّج بلقب خليجي 25 بفوزه على عُمان

16 عملًا مقاومًا في الضفة خلال 24 ساعة

الفصائل تبحث تشكيل ائتلاف وطني لمواجهة الاحتلال

مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جرمان

مفاجأة.. الفيفا يخاطب الاتحاد الفلسطيني للاستفسار عن سامي قعدان

الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بضمان حق الفلسطينيين في التعليم

3 انتصارات لهلال القدس والمكبّر والظاهرية في دوري المحترفين

الكتلة الإسلامية ترفض عقوبات "النجاح" بحق الطلبة وتدعو للتراجع عنها

"قدس الإخبارية" تدين تحريض أطراف مختلفة ضدها

19 يناير 2023 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
...

اتهمت شبكة "قدس الإخبارية"، أطراف مختلفة بشن حملة تحريض ضدها، وذلك عبر استهداف حساباتها وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشبكة في بيان اليوم الخميس، أنها رصدت حملة تحريض ممنهجة من قبل مجموعات مختلفة، تدعو للإبلاغ عن منشورات شبكة قدس على موقع فيسبوك.

وعبرت عن استهجانها لحملة التحريض ضدها، في ظل تغطيتها المهنية للأحداث والتطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية، لاسيما العدوان الإسرائيلي الحاصل في الضفة الغربية والتصعيد المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الشبكة على استقلاليتها وتغطيتها للأحداث بشكل مهني وموضوعي، واستمرارها في أداء رسالتها الإعلامية التي بدأتها منذ ما يزيد عن عشرة أعوام.

وطالبت "نقابة الصحافيين والمؤسسات الحقوقية بإدانة هذا السلوك وتجريمه كونه يتوافق مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما يعانيه المحتوى الفلسطيني من ملاحقة وحذف من قبل الاحتلال ومنصات التواصل الاجتماعي".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #شبكة قدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة