باريس سان جيرمان يتوج بكأس موسم الرياض بفوزه على الهلال والنصر

توج باريس سان جيرمان الفرنسي بطلًا لكأس موسم الرياض بعد الفوز أمام نجوم الهلال والنصر، بخماسية مقابل أربعة أهداف، على ستاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

احتاج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أقل من ثلاث دقائق فقط كي يصل لمرمى الفريق السعودي، إذ استلم عرضية هوائية من نيمار دا سيلفا خلف مدافعي الخصم، وضعته على انفراد تام بالحارس محمد العويس، ليسكن الكرة الشباك بسهولة.

وبعد إهدار لاعبي الفريق الفرنسي عدة انفرادات، أدرك نجوم الهلال والنصر التعادل في الدقيقة 33 من الشوط الأول، من ضربة جزاء، سددها كريستيانو رونالدو بنجاح على يسار الحارس كيلور نافاس، كان قد تحصل عليها بعد تدخل عنيف مع الحارس.

وأشهر الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، الكارت الأحمر المباشر في وجه خوان بيرنات؛ لاعب البي آس جي، في الدقيقة 39، بعد تدخل عنيف على سالم الدوسري، حرمه من انفراد بحارس المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، أُعيد التقدم للضيوف بهدف من أقدام ماركينيوس، وأضاع نيمار فرصة خروج فريقه متقدمًا بثلاثية، بعدما أهدر ضربة جزاء، سددها في وسط المرمى، أمسك بها الحارس محمد العويس بسهولة، في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الـ45 دقيقة الأولى.

وهنا أدرك الدون التعادل للفريق السعودي بعدما تصدى القائم في البداية لرأسيته، لتعود الكرة له من جديد، ويسكنها هذه المرة في الشباك بنجاح.

وفي بداية الشوط الثاني، جاء ثالث أهداف الفريق الباريسي بعد مراوغة رائعة من كيليان مبابي لموسى ماريجا، قبل أن يمرر الكرة أرضية لسيرخيو راموس داخل منطقة الجزاء، الذي أسكنها الشباك رغم الحراسة الدفاعية.

لكن ما هي إلا أربع دقائق حتى أضاف الفريق السعودي التعادل بعدما استقبل المدافع الكوري جانج هيون سو عرضية من ضربة ركنية، وضعها برأسية في شباك نافاس.

ومن ضربة جزاء جديدة إثر لمسة يد على المدافع علي البليهي، أحرز مبابي الهدف الرابع للضيوف، أما الهدف الخامس فجاء من تسديدة قوية بأقدام إيكيتيكي، بعد انفراده بالحارس العويس.

فيما اختتم البرازيلي أندرسون تاليسكا التهديف في اللقاء، محرزًا الهدف الرابع لفريق موسم الرياض، من تسديدة صاروخية من عند قوس منطقة الـ18، سكنت يمين نافاس.

المصدر / وكالات