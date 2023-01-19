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رئيسي: إدراج أوروبا "حرس الثورة" في قوائم الإرهاب مخالفٌ لميثاق الأمم المتحدة

19 يناير 2023 . الساعة 21:19 بتوقيت القدس
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إنّ إدراج حرس الثورة الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية هو "نتيجة اليأس، بعد جهودهم الفاشلة في الشارع لضرب الشعب الإيراني".

وأضاف رئيسي خلال اجتماعٍ طارئ لمجلس الحكومة: "إدراج حرس الثورة في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي مخالفٌ لميثاق الأمم المتحدة".

وأوضح أنّ "حرس الثورة قوّاتٌ رسمية وجزءٌ من التنظيم العسكري في البلاد، وتصرّف الاتحاد الأوروبي مخالفٌ للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

واليوم، انتقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان القرار الأوروبي بشدّة، قائلاً: "إنّه النهج المتوتر والانفعالي للبرلمان الأوروبي"، معتبراً أنّه "سلوك غير مدروس وخاطئ".

وأمس، وصف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبو الفضل عمويي قرار البرلمان الأوروبي بشأن إدراج حرس الثورة الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية  بـ"العمل التخريبي"، مؤكداً أنّ مجلس الشورى سيرد بشكلٍ جدي على القرار.

وأول من أمس، حذّر رئيس المكتب السياسي في حرس الثورة، العميد رسول سنائي راد، من إقدام الدول الأوروبية على هذه الخطوة قائلاً إنّ ذلك "سیحدث مشاکل فنية استراتیجیة لهذه الدول أکثر من إيران".

المصدر / وكالات
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#الأمم المتحدة #أوروبا #إيران #حرس الثورة

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