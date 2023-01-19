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أدت لإصابة جنديين

16 عملًا مقاومًا في الضفة خلال 24 ساعة

19 يناير 2023 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
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سجلت الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 16 عملا مقاوما، من بينها عمليتا إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية وعملية تصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، واندلاع 7 نقاط مواجهة، ما أدى لإصابة جنديين من جيش الاحتلال.

واندلعت مواجهات في كل من مخيم شعفاط وسلوان في القدس وطمون في طوباس، ومخيم جنين، وسبسطية وبرقة في نابلس، وبيت أمر في الخليل.

واستهدف مقاومون جنود الاحتلال بالرصاص في مخيم جنين، وحاجز بيت فوريك في نابلس، وفجروا عبوات ناسفة على حاجز قلنديا في القدس، ومخيم جنين، وحاجز الجلمة، ما أدى لإصابة جنديين إسرائيليين.

وأعطب الشبان آليات عسكرية في جنين وقرب مستوطنة يتسهار، حيث تصدوا للمستوطنين، كما ألقوا زجاجات حارقة في عزون بقلقيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية

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