مفاجأة.. الفيفا يخاطب الاتحاد الفلسطيني للاستفسار عن سامي قعدان

غزة/ وائل الحلبي:

تلقى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استفسارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، للتأكد من صحة الأنباء المتداولة حول انتقال المدافع سامي قعدان لأحد الفِرق في غزة.

وجاء الاستفسار بناءً على طلب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم بعد مخاطبة نادي كيما أسوان، لمعرفة مصير لاعبه الذي عاد إلى غزة في إجازة قصيرة حسب النادي الأسواني.

وتواصل إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم مع الأندية الرفحية لمعرفة تفاصيل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الرد على استفسار الفيفا.

وردّ الاتحاد الفلسطيني على استفسار الفيفا والاتحاد المصري، بأنه لم يتلقَّ أي طلب من الأندية الغزية لتسجيل اللاعب، خاصة وأن عقده مع نادي كيما أسوان لا زال ساريًا وأن عملية قيده تحتاج لإرسال البطاقة الدولية الخاصة به.

وفي نفس السياق تواصل "مراسل " مع كمال ذو الفقار رئيس نادي كيما أسوان، الذي رفض الإدلاء بأي تصريحات صحفية مكتفيًا بمطالبة اللاعب بالعودة للفريق والانتظام في تدريباته.