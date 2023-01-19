الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بضمان حق الفلسطينيين في التعليم

دعت نائب المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط، منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية لضمان حق الفلسطينيين في التعليم.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها هاستينغز على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس، تعقيبا على رد محكمة الاحتلال، يوم أمس، التماسا لوقف هدم مدرسة خشم الكرم الأساسية، في البادية، شرق يطا، جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، ومنحها مهلة 10 أيام لتنفيذ الهدم.

وأشارت المنسقة الأممية إلى أن "المحكمة الإسرائيلية العليا أمرت بهدم المدرسة التي بنيت بتمويل من المانحين"، لافتة إلى أن قرار المحكمة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 28 كانون الثاني/يناير الجاري.

وأوضحت أن المدرسة تخدم 47 طفلا، سيتأثرون نتيجة هدم مدرستهم، مضيفة أن "الأمم المتحدة تطالب الحكومة الإسرائيلية بالوفاء بالتزاماتها لضمان حصول فلسطين والفلسطينيين على الوصول الآمن إلى التعليم".

وكان رئيس مجلس قروي مسافر يطا، نضال يونس، قد قال في تصريحات صحفية إن "محكمة الاحتلال ألغت الأمر الاحترازي، القاضي بوقف عملية هدم مدرسة خشم الكرم الأساسية المختلطة، وردت الالتماس المقدم لهذا الغرض، ومنحت الاحتلال 10 أيام لتنفيذ عملية الهدم".

وأشار إلى أن المدرسة البالغة مساحتها 140 مترا، بنيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي عام 2022 من خلال مؤسسة "العمل ضد الجوع"، وهي تخدم عددا من التجمعات البدوية في تلك المنطقة.

المصدر / وكالات