3 انتصارات لهلال القدس والمكبّر والظاهرية في دوري المحترفين

غزة/ وائل الحلبي:

عزّز هلال القدس صدارته لترتيب دوري "ooredoo" للمحترفين لأندية الضفة الغربية موسم 2022/2023، بفوزه الصعب على أهلي الخليل في افتتاح الجولة الـ14، وحقّق المكبّر فوزًا ثمينًا على مضيفه ثقافي طولكرم، واجتاز الظاهرية عقبة بلاطة بفوز صعب.

حافظ هلال القدس على صدارة ترتيب دوري المحترفين، بفوزه على أهلي الخليل بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليرفع الهلال رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، وتجمّد رصيد أهلي الخليل عند 10 نقاط في المركز التاسع.

هلال القدس يدين بهذا الفوز لنجمه محمد مراعبة صاحب هدف المباراة الوحيد الذي سجّله في الدقيقة (28).

وعاد جبل المكبر بفوز ثمين من أمام مضيفه ثقافي طولكرم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الجامعة المكبر، ليبقى المكبر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، وتوقف رصيد الثقافي عند 22 نقطة في المركز السادس.

وسجّل للظاهرية وليد القنبر (2) ومهدي عيسى (43) وشهاب القنبر (90+3)، وسجّل للثقافي حمزة عيسى (64).

وتمكن الظاهرية من اجتياز عقبة بلاطة بفوز صعب بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد دورا، ليتقدّم الغزلان للمركز الثالث مؤقتا برصيد 30 نقطة، وتجمّد رصيد بلاطة عند 22 نقطة في المركز الخامس متفوقًا بفارق الأهداف عن ثقافي طولكرم صاحب نفس الرصيد.

هدف الفوز للظاهرية سجّله المدافع أحمد إزريقي (18).