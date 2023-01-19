نصر الله: لا تسوية في المنطقة والغرب عاد إلى سياسة الحرب بالوكالة

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الخميس، أنّ الغرب عاد إلى "الحرب بالوكالة كما هي الحال في أوكرانيا" فيما تركيزه الآن على الضغوط الاقتصادية والعقوبات.

ورأى نصر الله في كلمة له مساء اليوم في الذكرى الـ30 لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق: "النسخة الثالثة من المشروع الأميركي في المنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات الاقتصادية"، متابعاً: "يجب عدم بناء رؤية اقتصادية وفق حسابات سياسية خاطئة، بما فيها أنه ستكون هناك تسوية في المنطقة".

وأضاف: "لن تكون هناك تسوية في المنطقة، ويجب بناء الرؤية الاقتصادية على أن لا استقرار في ظل الصراع مع العدو الإسرائيلي".

وعن الثروات داخل البحر الأبيض المتوسط، قال نصر الله أن "لا نقاش" حول حتمية وجود "ثروة هائلة" في البحر الأبيض المتوسط "ولا نقاش حول أنه ستكون لها الأولوية في العالم"، مردفاً: "قطعاً وحتماً وجزماً يوجد نفط في اليابسة وفق الدراسات، وما أوقف كل المحاولات السابقة هو السياسة".

ولفت نصر الله إلى أنّ المغتربين اللبنانيين يتعرّضون للخطر والاعتداء الأميركي من خلال وضع رجال أعمال وتجار كبار على لوائح الإرهاب "بتهمٍ ظالمة"، مضيفاً أنّه "نحتاج إلى سلطةٍ سياسية ودولة شجاعة تأخذ موقفاً وتصمد وتتحدى وتتخذ قرارات جريئة".

وقال الأمين العام لحزب الله إنّ "الولايات المتحدة لا تريد دولة قوية في المنطقة، بل تريد أن يبقى شعوبها يركضون وراء رغيف الخبز".

ولفت إلى أنّ لبنان "يريد رئيساً للجمهورية شجاعاً لديه استعداد للتضحية ولا يهمه تهديد الأميركيين إذا قاموا بذلك، وهناك نماذج موجودة"، مضيفاً: "نبحث عن رئيس للجمهورية من النوع الشجاع، ونبحث عن حكومة ومسؤولين من هذا النوع".

المصدر / فلسطين أون لاين