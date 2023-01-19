غزة: "اللجنة المشتركة" تدين إيقاف "الأونروا" لرئيس اتحاد الموظفين عن العمل

عبرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة عن إدانتها ورفضها لإيقاف "الأونروا" رئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية جمال عبد الله عن العمل.

وقالت اللجنة في بيان صحفي مساء اليوم، إنّ "اتحاد الموظفين هو المعبر عن صوت الموظفين ويمارس حقه بالنضال النقابي والضغط على إدارة الأونروا من أجل الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً من مسح للرواتب في العام 2016 ورفع الظلم الذي وقع على الموظفين".

وأردف البيان "إن موظفي الأونروا يتلقون رواتب أقل من نظرائهم في السلطة، وقد أقرت إدارة الأونروا في حينه بهذا الحق ووعدت بالالتزام بنتائج مسح الرواتب ولكن على مدار 7 سنوات لم تلتزم إدارة الأونروا بذلك".

وأكدت على حق الموظفين بالمطالبة بحقوقهم النقابية ونرفض الرد التعسفي من الإدارة باتخاذ عدد من الإجراءات ضد رئيس الاتحاد وعدد من الموظفين الآخرين.

وأوضحت اللجنة المشتركة أنها تدرك حساسية مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس "الأمر الذي فتح شهية الاحتلال الإسرائيلي واستغلال التحرك النقابي للموظفين بالتلويح بالاستيلاء على المكان تحت دعوى أنها أراضي تحت السيطرة الإسرائيلية".

وطالبت اللجنة المشتركة للاجئين "إدارة الأونروا بسرعة الاستجابة للحقوق المطلبية والنقابية لاتحاد الموظفين والعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذت ضد الموظفين والعاملين"، كما طالبت "اتحاد الموظفين في الضفة بالتفاعل الإيجابي ومراعاة حساسية المكان وقطع الطريق على كل المتربصين بشعبنا وقضيتنا الوطنية مع التأكيد على التمسك برمزية رئاسة الأونروا في القدس".