صدمة للشجاعية قبل مواجهة شباب جباليا

غزة/ وائل الحلبي:

تلقى الشجاعية صدمة قوية قبل مباراته المرتقبة أمام شباب جباليا، والتي تجمع الفريقين يوم الأحد القادم في منافسات الجولة الـ16 من دوري الدرجة الممتازة.

وأبلغ اتحاد كرة القدم الشجاعية بإيقاف لاعبه موسى حرارة وعدم قدرته على المشاركة في المباراة القادمة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالث في لقاء الفريق أمام خدمات النصيرات.

ويعد حرارة أحد الركائز الأساسية للمنطار منذ بداية الموسم، وسيؤثر غيابه على الفريق خاصة مع المستويات المميزة التي قدمها اللاعب.

وفي سياق متصل أصبحت مشاركة الثنائي وسيم فرج وثائر أبو عبيدة في المباراة أمام الثوار صعبة للغاية، مع استمرار معاناتهما من الإصابة.

ويعاني فرج وأبو عبيدة من الإصابة التي منعتهما من المشاركة في تدريبات الفريق بشكل منتظم.

ويسعى الشجاعية لمواصلة انتصاراته في مباراته أمام شباب جباليا والحفاظ على حظوظه القوية في المنافسة على لقب الدوري، مع ابتعاده بفارق 5 نقاط عن خدمات رفح متصدر الترتيب.

ومن المتوقع أن يستعين الكابتن هيثم حجاج المدير الفني للمنطار بعدد من اللاعبين الشباب للمشاركة في المباراة، لتعويض غياب الثلاثي حرارة وفرج وأبو عبيدة.