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السلام يحصد بطاقة الصعود للدرجة الثانية لفرع غزة والشمال

19 يناير 2023 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

حسم فريق السلام "أحد فرق الدرجة الثالثة" بطاقة الصعود لدوري الدرجة الثانية بعد فوزه الثمين على اتحاد جباليا بهدفين دون رد، في الجولة السادسة لمنافسات دوري الدرجة الثالثة "فرع غزة والشمال".

"السلام" نجح في التأهل لدوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في مشوار الفريق منذ التحاقه بمسابقات اتحاد كرة القدم، حيث تمكن من حصد النقاط الثلاث في مباراته أمام اتحاد جباليا ورفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، فيما سيتم تجميد اتحاد جباليا عن المشاركة في الدرجة الثالثة بالموسم القادم بعد توقف رصيده عند 5 نقاط.

وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة حقق فريق الشمس فوزا ثمينا على نظيره فلسطين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب فلسطين.

الفوز المعنوي للشمس رفع رصيده إلى 9 نقاط وتقدم للمركز الثاني، وتوقف رصيد فلسطين عند 8 نقاط في المركز الرابع.

بدوره حقق المشتل فوزا مثيرا على شباب الزيتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت لاهيا، ليرفع المشتل رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد شباب الزيتون عند 8 نقاط وتراجع للمركز الخامس.

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#دوري غزة

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