الاتحاد العراقي يؤكد إقامة نهائي "خليجي 25" في موعده

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم إقامة نهائي كأس الخليج بين العراق وعمان في موعده اليوم الخميس عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن في وقت سابق عن وفاة شخص على الأقلّ فيما أُصيب العشرات بجروح، نتيجة تدافع بين مشجّعين تجمّعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة في جنوب العراق، لمشاهدة المباراة النهائية وذلك بحسب المصادر الطبية والأمنية.

وامتلأ ملعب البصرة الدولي عن آخره قبل ساعات من ضربة بداية مباراة نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25".

كما أكدت التقارير بأن محيط ملعب البصرة الدولي يشهد ازدحاماً كبيراً والجهات التنظيمية والحكومية توجّه نداءات متكرّرة لمن لا يحمل تذكرة دخول بمغادرة محيط ملعب المباراة النهائية.

المصدر / وكالات