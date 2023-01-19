إطلاق اسم "فلسطين" على أهم شوارع العاصمة الكولومبية

أقر مجلس بلدي مدينة بوغوتا (عاصمة جمهورية كولومبيا)، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة، مقترح تسمية أحد الشوارع المهمة في العاصمة باسم “شارع دولة فلسطين”.

وكان مقترح المشروع طرح للنقاش العام المنصرم، وحصل على الأغلبية، ليعود بالأمس ويناقش على مستوى جلسة عمومية، حيث حصل على الأغلبية الساحقة بتأييد من معظم الأحزاب الممثلة في المجلس.

وعمل اللوبي الصهيوني جاهدا لإفشال المقترح، بدعوى "إقامة بعض السكان اليهود في نفس الشارع ما يؤثر على نفسيتهم".

يذكر أن كولومبيا احدى الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، على قرار يطالب محكمة العدل الدولية إبداء "رأي استشاري" في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية.

المصدر / وكالات