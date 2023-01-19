فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لجنة الحريات: الهجمة على عارة والمحرر يونس لن تفت في عضد شعبنا

إطلاق اسم "فلسطين" على أهم شوارع العاصمة الكولومبية

السنوار يعزي عزت الرشق بوفاة شقيقه

ما هو موقع "تشات جي بي تي" Chat GPT كتابة المقالات؟

استخبارات السلطة تعتقل القيادي بحركة فتح منير الجاغوب

"الإعلامي الحكومي" يعلن متابعة قضية "الطفلة والشيبسي"

مركز حقوقي: لقب عميد الأسرى انتقل إلى الأسير الطوس من الخليل

لجنة حقوقية: 19 صحفيًّا فلسطينيًّا داخل سجون الاحتلال

تَواصل حملة رفع العلم الفلسطيني رغم قمع الاحتلال لها في القدس

قاتل جورج فلويد يطالب بإلغاء إدانته بالقتل

إطلاق اسم "فلسطين" على أهم شوارع العاصمة الكولومبية

19 يناير 2023 . الساعة 15:44 بتوقيت القدس
...

أقر مجلس بلدي مدينة بوغوتا (عاصمة جمهورية كولومبيا)، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة، مقترح تسمية أحد الشوارع المهمة في العاصمة باسم “شارع دولة فلسطين”.

وكان مقترح المشروع طرح للنقاش العام المنصرم، وحصل على الأغلبية، ليعود بالأمس ويناقش على مستوى جلسة عمومية، حيث حصل على الأغلبية الساحقة بتأييد من معظم الأحزاب الممثلة في المجلس.

وعمل اللوبي الصهيوني جاهدا لإفشال المقترح، بدعوى "إقامة بعض السكان اليهود في نفس الشارع ما يؤثر على نفسيتهم".

يذكر أن كولومبيا احدى الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، على قرار يطالب محكمة العدل الدولية إبداء "رأي استشاري" في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#فلسطين #كولومبيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة