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السنوار يعزي عزت الرشق بوفاة شقيقه

19 يناير 2023 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
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تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وأعضاء المكتب وكوادر الحركة في القطاع بالتعزية لعضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق بوفاة شقيقه أسامة.

وقال السنوار في بيان صحفي: "نتقدم بالتعزية باسم قيادة الحركة وكوادرها وأبنائها في قطاع غزة، بخالص التعازي والمواساة إلى الأخ القائد المجاهد عزّت الرّشق "أبو عمر" بوفاة شقيقه أسامة فجر اليوم في العاصمة الأردنية عمّان".

ودعا المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم والده وإخوانه وأولاده ومحبّيه وآل الرّشق في فلسطين والشتات، جميل الصبر وحسن العزاء.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #غزة #يحيى السنوار #عزت الرشق

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