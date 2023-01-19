ما هو موقع "تشات جي بي تي" Chat GPT كتابة المقالات؟

محمد زقوت

أصبح موقع "تشات جي بي تي" Chat GPT ذات أهمية كبيرة خلال أيام معدودة من انطلاقه لدى العديد الأشخاص، لقدرته على تقديم معلومات من خلال ما يطرح عليه من قبل مستخدميه.

ويعتبر هذا التطور التكنولوجي المعتمد على الذكاء الاصطناعي من قبل شركة أمريكية من أعظم التطورات الكبيرة في عصرنا هذا، ويستطيع تطبيق جي بي تي الرد على الأسئلة التي تطرح عليه والإجابة عنها بعدة لغات مختلفة، وذلك في غضون وقت قصير لا يتجاوز الدقيقة الواحدة.

وبلغ عدد مستخدمي هذا الموقع بعد ظهوره في شهر نوفمبر الماضي، حسب القائمين عليه أكثر من 3 مليون مستخدم، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم خلال الفترة القادمة، لقوة هذا الموقع وإمكانية تحقيق الفائدة لجميع الأشخاص الذين هم بحاجة إلى معلومات عن بعض الأشياء التي يبحثون عنه، وحيث يعقد بعض المختصين أنه قادر على منافسة محرك البحث (قوقل) الأكثر استخداماً من قبل الأشخاص.

ويحقق موقع Chat GPT وفق خبراء في مجال التكنولوجيا، العديد من الفوائد للراغبين باستخدامه، من خلال توفير أفكار ومقترحات تصلح للكتابة حولها في مختلف المجالات ، وكذلك تخليص النصوص العلمية، وكانت نتائج هذا الموقع ذات جودة عالية وكبيرة.

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ما هو تشات جي بي تي" Chat GPT ؟

هو عبارة عن روبوت قائم على تقنية GPT-3يعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي، عبر محادثة بين المستخدم والموقع، وقد تم تطويره من قبل الشركة "أوبن إيه آي" Open AI الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتي تحظى بدعم شركة مايكروسوفت، والذي أصبح قادراً إلى حدٍ قريب من لغة الإنسان في طريقة الإجابة التي تعتبر إجابة مذهلة، وهو أشهر مواقع الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

هل تشات جي بي تي Chat GPT مجاني؟

يقدم موقع تشات جي بي تي خدمة كتابة المقالات والنصوص، لجميع مستخدميه في جميع أنحاء العالم بشكل مجاني دون تكاليف تذكر، وكذلك يمكن استخدامه أكثر من مرة ودون تحديد عدد معين من الاستخدامات له، وكذلك إتاحة استخدامه بعديد من اللغات.

كيف يعمل موقع "تشات جي بي تي" Chat GPT ؟

يعمل موقع "تشات جي بي تي" Chat GPT كتابة المقالات والنصوص، على النحو التالي:

تسجيل الدخول من خلال الرابط chat.openai.com https://chat.openai.com/auth/login . وضع العنوان المراد البحث عنه داخل المستطيل أسفل الصفحة الموقع. يبدأ الموقع بعرض الإجابة على شكل مقال وتعتبر إجابته منطقية لحدٍ كبير.

ما هي سلبيات موقع تشات جي بي تي" Chat GPT ؟

لا يمكن ل موقع Chat GPT الخلو من الأخطاء والقصور وعديد من السلبيات الأخرى، حيث يحتوي الموقع على كثير من البيانات والمعلومات غير الدقيقة في بعض قليل من المجالات، ورغم قدرته على الإجابة على الأسئلة التي تطرح عليه، أن أنه يحاول قد المستطاع الإجابة عليها حتى لو احتوت على خطأ أو تكرار أو نقص في بعض الأحيان، وكذلك عدم توفر العمل عليه في عديد من دول العالم.

وتؤثر هذه الإجابة غير الدقيقة والمكررة في تزيف الحقائق والمعلومات، وذلك وفق ما تحدث به باحثون عن هذا الموقع، ويفسر بعضهم ذلك بسبب بداية العمل في موقع تشات جي بي تي" Chat GPT من قبل المستخدمين.

وأخيرا يقدم موقع "تشات جي بي تي" Chat GPT العديد من الخدمات لمستخدميه في مجال الكتابة الصحيفة وهي التالي:

الحصول على عناوين إخبارية والتحقق منها.

الحصول على معلومات حول موضوع معين.

تقديم أفكار ومقترحات إخبارية في مجالات متعددة.

إنتاج مواد مكتوبة.

المصدر / فلسطين أون لاين