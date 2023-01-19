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استخبارات السلطة تعتقل القيادي بحركة فتح منير الجاغوب

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صورة استخبارات السلطة تعتقل القيادي بحركة فتح منير الجاغوب

19 يناير 2023 . الساعة 01:03 بتوقيت القدس
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منير الجاغوب

اعتقل جهاز الاستخبارات العسكرية برام الله، الليلة الماضية، القيادي البارز في حركة فتح، مسؤول العلاقات العامة في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح منير الجاغوب.

ووفق مصادر محلية، وإعلامية، فإن جهاز الاستخبارات لم يوضح لأي طرف سبب اعتقال القيادي الجاغوب حتى اللحظة.

ووفق المصادر ذاتها فإن هذا الاعتقال جاء بعد انتشار تسرييات صوتية نُسبت الى الجاغوب، ينتقد فيها مسؤولين في جهازي الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية.

وحسب التسجيلات التي نُسبت للجاغوب فقد جاء انتقاده لمسؤولي جهاز الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية على خلفية اعتقال شقيقه معتصم الجاغوب من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية، وهو عسكري في جهاز الضابطة الجمركية.

وحصل "فلسطين أون لاين" على صورة لقرار من هيئة قضاء وقوى الأمن يتضمّن منح الإذن باعتقال القيادي الجاغوب بتهمة "الذم المُوجّه إلى القائد الأعلى أو الماحكم أو الهيئات أو القوات، والقيام بما من شأنه إضعاف روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء".

وكانت حركة فتح قررت في مايو/ أيار الماضي إعفاء منير الجاغوب من مهامه ناطقًا إعلاميًّا باسم التعبئة والتنظيم في الأقاليم الشمالية (الضفة الغربية) وتكليفه مديرًا للعلاقات العامة في الأقاليم الشمالية.

صورة قرار الاعتقال

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المصدر / فلسطين أون لاين
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