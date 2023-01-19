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"الإعلامي الحكومي" يعلن متابعة قضية "الطفلة والشيبسي"

19 يناير 2023 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، أنّ وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني بقطاع غزة، تتابعان قضية "الشيبسي والطفلة" التي استقبلتها مستشفى النصر.

وأوضح معروف في تصريح مقتضب، أنّ الطواقم الطبية عملت ما يلزم مع الحالة المذكورة للطفلة واطمأنت عليها، بعدما عانت من حالة قيء "مصطحبة معها ظرف شيبسي وجدت بداخله بقايا متحللة"، ملفتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والمقتضى المناسب بعد الانتهاء من عملية التحقيق.

وكان نشطاء تداولوا صورة لظرف شيبسي محلي الصنع وفيه كتلة سوداء غير واضحة المعالم، ادّعوا أنها بقايا متحللة لأحد القوارض، بينما لم تعلن أيّ جهة رسمية صحة الخبر المتداول أو الصورة، حيث لا تزال الجهات الرسمية تتابع الأمر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سلامة معروف #الإعلام الحكومي

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