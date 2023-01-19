لجنة حقوقية: 19 صحفيا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال

قالت لجنة حقوقية، اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها 19 صحفيًا وإعلاميا فلسطينيًا، مطالبة بالإفراج عنهم.

وأفادت "لجنة دعم الصحفيين" في بيان، بإن عدد المعتقلين الصحفيين ارتفع صباح الخميس إلى 19، بعد اعتقال الصحفي عبد المحسن شلالدة، بعد مداهمة منزله ببلدة سعير في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأضافت أن من بين إجمالي المعتقلين 9 صحفيين تم إصدار أحكام فعلية بحقهم، و6 معتقلين إداريا دون تهمة تذكر حيث تم تجديد الاعتقال الإداري عدة مرات لبعضهم، و3 صحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم.

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وأوضحت أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون للاعتقال والاستهداف خاصة خلال تغطيتهم اقتحامات الاحتلال للبلدات والمدن.

وطالبت بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بـ"حماية الصحفيين"، داعية المجتمع الدولي للتحرك لوضع حد "لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب".

وناشدت الجهات الحقوقية المعنية بضرورة "التحرك لوقف الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين الفلسطينيين والتدخل الفاعل من أجل الإفراج عن 19 صحفياً معتقلاً في سجون الاحتلال".

وتعتقل سلطات الاحتلال داخل سجونها 4700 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 150 طفلا و29 سيدة.

المصدر / فلسطين أون لاين