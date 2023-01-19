تواصل حملة رفع العلم الفلسطيني رغم قمع الاحتلال لها في القدس

تواصل حملة "ارفع علمك" تفاعلها ودعوتها لرفع العلم الفلسطيني، والتغريد عبر المنصات الإلكترونية، لمواجهة قرار الاحتلال بمنع رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة بالقدس المحتلة ومدن الداخل المحتل، وسط قمع الاحتلال لها.

واقتحمت صباح اليوم، قوات الاحتلال بلدة الطور بالقدس المحتلة، وأزالت الأعلام الفلسطينية التي تم تعليقها بالمنطقة.

ورفعت الحملة شعار "ارفع علمك"، علم واحد واطن واحد، ردًا على قرار ما يسمى (وزير الأمن القومي) للاحتلال "ايتمار بن غفير" بمنع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة.

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ودعت الحملة أهالي الداخل المحتل والضفة الغربية لعدم الاستسلام لقرارات الاحتلال، ورفع علم فلسطين فوق أسطح منازلهم، مطالباً بتضامن عربي ودولي مع الفلسطينيين ونشر صورة العلم الفلسطيني في كل مكان.

وأكدت الحملة على أن العلم رمز وطني، ومنع رفعه يهدف لطمس قضية فلسطين والانتماء لها، داعية إلى رفع العلم الفلسطيني في كل أماكن التواجد الفلسطيني بالداخل والخارج، بهدف التصدي لمحاولات الاحتلال في طمس الهوية الفلسطينية.

وشملت الحملة موقع "تويتر" وكافة مواقع التواصل الاجتماعي، وسجل عشرات من النشطاء والإعلاميين فيديوهات توثق رفعهم للعلم الفلسطيني.

وكان المفتش العام لشرطة الاحتلال "يعقوب شبتاي" أصدر أوامر بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة" بالقدس والداخل المحتل، بعد تلقيه أوامر مباشرة من "بن غفير"، الذي يعدُّ رفع الأعلام الفلسطينية "دعم للإرهاب وتحرض ".

وجاء قرار "بن غفير" على خلفية رفع الأعلام في حفل استقبال الأسير المحرر كريم يونس في منطقة وادي عارة بالداخل المحتل.