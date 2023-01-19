"الخطيب" يدعو لحماية "الأقصى" من مخططات الاحتلال

دعا الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، إلى حشد كل الطاقات من أجل حماية المسجد الأقصى المبارك من مخططات الاحتلال.

وأوضح في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن دولة الاحتلال لن تكون قادرة على الوقوف أمام حق الأمة الإسلامية في القدس والأقصى، إذا تم حشد كل الطاقات لحماية المسجد المبارك.

وحذر من توجه الاحتلال لاقتطاع جزء من الساحة الشرقية في المسجد الأقصى تمتد من المصلى المرواني جنوباً إلى باب الرحمة شمالاً، وتخصيصها لصلاة المستوطنين، عازياً تصاعد الاقتحامات للمسجد تأتي لتهيئة الرأي العام بإمكانية صلاة غير المسلمين في "الأقصى".

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وقال: إن "المؤسسة الإسرائيلية لم تتخل عن الرؤية الدينية في الصراع، لكنها أرادت في المقابل للجانب الإسلامي والفلسطيني أن يخلع العباءة الدينية حتى تقتصر قضية القدس على أهل فلسطين فقط".

ونبه من خطورة ما تسمى الديانة الابراهيمية على القضية الفلسطينية، من خلال إعطائها اليهود الحق بالصلاة في المسجد الأقصى، ومحاولة تضليل الرأي بأن الأقصى هو المصلى القبلي فقط وليس ال144 دونم من مساحة المسجد المبارك.

وبيّن أن الاتفاقية تمس بعقيدة الأمة الإسلامية، ومحاولة لجعل إسرائيل تعيش في بيئة آمنة، وتساهم في تعزيز المشروع الصهيوني على أرض فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين