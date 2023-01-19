مطلوب أخصائية نفسية واجتماعية للعمل في جمعية شؤون المرأة

مركز شؤون المرأة جمعية أهلية نسوية مستقلة غير ربحية تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز حقوق المرأة والمساواة الجندرية من خلال برامج تمكين المرأة والأبحاث والمناصرة.

يلتزم مركز شؤون المرأة خلال تحقيقه لرؤيته ورسالته بمبادئ حقوق الإنسان والتي تشمل المسؤولية والالتزام بحكم القانون والشفافية والتسامح والعدالة والمساواة وعدم التمييز والمشاركة والتمكين للفئات المهمشة. ينفذ مركز شؤون المرأة من خلال برامجه المختلفة العديد من الأنشطة والأبحاث والمشاريع المتعددة التي تدعم قضايا المرأة الفلسطينية.

وصل إعلان توظيف صادر عن مركز شؤون المرأة بغزة يعلن فيه عن وظيفة أخصائية نفسية واجتماعية، وفقا لما يلي :

- المسمى الوظيفي: أخصائية نفسية واجتماعية.

- خلفية/نطاق العمل: تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للنساء والفتيات الأكثر تهميشاَ والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

المسؤوليات والمهام للأخصائية النفسية والاجتماعية:

- تقديم خدمات الاستشارات النفسية الاجتماعية بشكل وجاهي وعن بعد للنساء والفتيات الأكثر تهميشاَ والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

- تقديم خدمات الاسعاف النفسي الأولي بشكل وجاهي وعن بعد للنساء والفتيات الأكثر تهميشاَ والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

- تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي الفردي بشكل وجاهي وعن بعد للنساء والفتيات الأكثر تهميشاَ والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

- تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي الجماعي للنساء والفتيات الأكثر تهميشاَ والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

- تقديم خدمات الدعم النفسي للأزواج والدعم الأسري للنساء والفتيات الأكثر تهميشاَ والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

- تنظيم وتيسير أيام ترفيهية للنساء والفتيات الأكثر تهميشاَ والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

- تنفيذ تدريب رعاية ذاتية والأمن والرفاهية بشكل وجاهي لمقدمي خدمات الحماية المتخصصين وغير المتخصصين.

- تقديم خدمات الزيارات المنزلية لبعض الحالات من النساء والفتيات الأكثر تهميشاَ والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

- تعبئة نماذج التقييم للاحتياجات الخاصة بالمستفيدات.

- احترام اللوائح والسياسات المتبعة في مكان العمل.

- التشبيك مع المؤسسات وأصحاب المصلحة.

القيام بأي مهام أخرى توكل إليها ضمن إطار تخصصها.

المخرجات:

- اعداد الخطط الفردية للمستفيدين/ات وكتابة الملاحظات اليومية في ملفاتهن مع الحفاظ على سرية المعلومات، ووضع الخطط العلاجية اللازمة.

- المساهمة في مهام المتابعة والتقييم ذات العلاقة بما في ذلك تعبئة النماذج ذات الصلة.

- إدارة وأرشفة ملفات حالات المستفيدات.

- اعداد التقارير الشهرية والدورية المطلوبة.

- تحويل الحالات ضمن مسار الإحالة المتبع

- لمزودي الخدمات حسب احتياج الحالة.

المؤهلات والمهارات المطلوبة:

- درجة بكالوريوس في مجال (الخدمة الاجتماعية أو علم النفس والارشاد النفسي او اي تخصص في نفس المجال).

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نطاق العمل.

- خبرة عملية في العمل مع النساء والفتيات الناجيات اللاتي تعرضن او يعانين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

- معرفة جيدة حول نظام الاكتشاف ومسارات الاحالة.

- إجادة التعامل مع برامج الحاسوب ذات العلاقة.

- القدرة على كتابة التقارير الفنية.

- مهارات عالية في الاتصال والتواصل.

- القدرة على العمل تحت الضغط وضمن الفريق.

طريقة التسجيل

- للمعنيات تعبئة نموذج طلب الوظيفة من خلال الضغط ( هنا )

- سيتم الاتصال بقائمة مختصرة فقط من المتقدمات للوظيفة، الطلبات غير المطابقة للشروط لن تؤخذ بعين الاعتبار.

- يعتذر مركز شؤون المرأة- غزة مسبقاً من المتقدمات للوظيفة اللواتي لن يتم دعوتهن للمقابلة.

- ينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق 22/01/2023