وظيفة شاغرة في شركة الحلول التقنية العالمية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة الحلول التقنية العالمية /غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف للعمل لديها في الشركة ليكون مسؤولا عن ادارة تجربة الزبائن بمسمى وظيفي " Customer Service Specialist "
المسئوليات
- إدارة اتصالات العملاء وطلبات الخدمة .
- تحديد احتياجات العملاء ومعالجة طلبات عروض الأسعار .
- تحليل احتياجات العملاء .
- ضمان حصول العملاء على النتائج المرجوة .
- التعاون مع فريق العمل في ادارة العلاقة مع الزبائن .
متطلبات الوظيفة
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ادارة تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة .
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات .
- مهارات اتصال وتفاوض .
- مستوى جيد باللغة الانجليزية .
- مهارات تكنولوجية جيدة .
- مهارات تفكير إبداعي واستراتيجي .
- مهارة إدارة وتنظيم الوقت .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال موقع الشركة وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- الدوام : كامل
- ينتهى التسجيل بتاريخ 22/1/2023