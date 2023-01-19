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وظيفة شاغرة في شركة الحلول التقنية العالمية بمدينة غزة

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وظيفة شاغرة في شركة الحلول التقنية العالمية بمدينة غزة

19 يناير 2023 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة الحلول التقنية العالمية /غزة  تعلن فيه عن حاجتها لموظف للعمل لديها في الشركة ليكون مسؤولا عن ادارة تجربة الزبائن بمسمى وظيفي " Customer Service Specialist "  

المسئوليات

- إدارة اتصالات العملاء وطلبات الخدمة .

- تحديد احتياجات العملاء ومعالجة طلبات عروض الأسعار .

- تحليل احتياجات العملاء .

- ضمان حصول العملاء على النتائج المرجوة .

- التعاون مع فريق العمل في ادارة العلاقة مع الزبائن .

متطلبات الوظيفة

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ادارة تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة .

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات .

- مهارات اتصال وتفاوض .

- مستوى جيد باللغة الانجليزية .

- مهارات تكنولوجية جيدة .

- مهارات تفكير إبداعي واستراتيجي .

- مهارة إدارة وتنظيم الوقت .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال موقع الشركة وذلك من خلال الضغط  ( هنا )

- الدوام : كامل

- ينتهى التسجيل بتاريخ 22/1/2023

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