وظيفة شاغرة في شركة طرود بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة طرود Torood بغزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب رئيسي، بدوام كامل في مقر الشركة، ليكون جزء أساسي من رحلة عملنا.
المتطلبات:
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمحاسب أساسي.
- شهادة بكالوريوس في المحاسبة.
- إعداد التقارير والتحليلات المالية اللازمة.
- المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير الخدمة.
- المرونة في مواعيد العمل والمتابعة مع الأقسام.
- لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.
طريقة التسجيل
- للتقدم للوظيفة من خلال الرابط التالي :
https://forms.gle/CDWttqgLAL5JWTrJ6
- ملاحظة : الخبرة أمر مهم، ولكن الرغبة في التعلم والتطور هي الأهم.