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وظيفة شاغرة في شركة طرود بمدينة غزة

19 يناير 2023 . الساعة 15:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة طرود Torood بغزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب رئيسي، بدوام كامل في مقر الشركة، ليكون جزء أساسي من رحلة عملنا.

 المتطلبات:

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمحاسب أساسي.

- شهادة بكالوريوس في المحاسبة.

- إعداد التقارير والتحليلات المالية اللازمة.

- المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير الخدمة.

- المرونة في مواعيد العمل والمتابعة مع الأقسام.

- لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.

طريقة التسجيل

- للتقدم للوظيفة من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/CDWttqgLAL5JWTrJ6

- ملاحظة : الخبرة أمر مهم، ولكن الرغبة في التعلم والتطور هي الأهم.

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