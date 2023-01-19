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مطلوب مدير مبيعات للعمل في شركة أكورد لتيسير الزواج

مطلوب مدير مبيعات للعمل في شركة أكورد لتيسير الزواج

19 يناير 2023 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة أكورد لتيسير الزواج تعلن فيه عن وظيفة مدير مبيعات متخصص في مجاله، مبدع في أفكاره، ومبتكر في أساليبه التطويرية، لديه الخبرة القيادة القادرة على قيادة الفريق لتحقيق أعلى درجات الانتاجية.

 مؤهلات الوظيفة

1. حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة أو تنمية الموارد البشرية أو أي تخصص ذو صلة.

2. لديه خبرة في العمل الإداري للمبيعات لا تقل عن 5 سنوات.

3. لديه خبرة في التعامل مع البرامج والأدوات الرقمية الإدارية مثل (Trello - Mero).

4. لديه خبرة في التعامل مع برامج MicroSoft Office.

5. القدرة على التعامل في جميع الفئات وحل الإشكاليات المتوقعة في بيئات العمل سواء الداخلية أو الخارجية.

طريقة التسجيل

- لمن يجد في نفسه تلك المواصفات تعبئة طلب مع ارفاق السيرة الذاتية عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/5M8uKZ3T5VnDHz4C9

- آخر موعد لاستقبال الطلبات 24-1-2023

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