القيادي "جبارين" يهنئ الأسير ماهر يونس بالتحرر

هنأ عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، زاهر جبارين الأسير البطل ماهر يونس بالتحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد 40 سنة.

وقال "جبارين" في تصريح صحفي: "أربعة عقود من الصبر والثبات خلف القضبان قضاها الأسير البطل ماهر يونس مسطراً ملحمة صمود تاريخية، أربعة عقود في مقارعة السجان يثبت خلالها الأسير الفلسطيني وشعبنا الأبي المقدام أنه أقوى من الظلم والطغيان، وكما انقضت سنوات القهر خلف القضبان سينتهي الاحتلال وهو إلى زوال".

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وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس جبارين: "هنيئاً لماهر يونس الحرية، هنيئاً لفلسطين وشعب فلسطين وأحرار العالم والعاقبة لكافة أسرانا البواسل".

المصدر / فلسطين أون لاين