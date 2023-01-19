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"حماس" تنعى شهيدي جنين وتشيد بتصدي مجاهدي القسام والمقاومة للاحتلال

19 يناير 2023 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهيدي مخيم جنين، مربي الأجيال: جواد فريد حسين بواقنة (58 عامًا)، والشهيد أدهم محمد باسم جبارين (27 عامًا) اللذين استُشهدا برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على مخيم جنين فجر اليوم الخميس.

وأشادت حركة "حماس"، في بيان لها، اليوم الخميس، بتصدي مجاهدي كتائب القسّام والمقاومين الأبطال من مختلف الفصائل لعدوان الاحتلال الفاشي الغاشم على جنين ونابلس وكل مدننا بالضفة الغربية المحتلة.

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وأكدت "حماس" أنّ هذا العدوان سيزيد إصرار شعبنا على المقاومة والدفاع عن نفسه وحقوقه ومقدساته، ولن يرهب أبطالنا الذين تعاهدوا على فداء المسجد الأقصى المبارك بأرواحهم، ولينتظر الاحتلال ومستوطنيه ما يسوء وجوههم ويقضّ مضاجعم حتى زوالهم عن أرضنا ومقدساتنا.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، فجر اليوم الخميس، عن استشهاد المواطنين "بواقنة" و"جبارين"، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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