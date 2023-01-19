التاسع عشر من يناير في ذاكرة "فلسطين"

19/1/1988 وزير جيش الاحتلال إسحق رابين يعلن بدء سياسة جديدة للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية، مُصدرًا أوامره للجيش بتكسير عظام الفلسطينيين.

19/1/1988 وزير جيش الاحتلال إسحق رابين يعلن بدء سياسة جديدة للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية، مُصدرًا أوامره للجيش بتكسير عظام الفلسطينيين.

19/1/1988 وزير جيش الاحتلال إسحق رابين يعلن بدء سياسة جديدة للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية، مُصدرًا أوامره للجيش بتكسير عظام الفلسطينيين.

19/1/1996 استشهاد ثلاثة من مجاهدي القسام: طارق عبد الرحمن منصور وعبد الرحيم جرادات، وعلان محمد أبو عرة من مدينة جنين بالضفة الغربية إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

19/1/1996 استشهاد ثلاثة من مجاهدي القسام: طارق عبد الرحمن منصور وعبد الرحيم جرادات، وعلان محمد أبو عرة من مدينة جنين بالضفة الغربية إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

19/1/1996 استشهاد ثلاثة من مجاهدي القسام: طارق عبد الرحمن منصور وعبد الرحيم جرادات، وعلان محمد أبو عرة من مدينة جنين بالضفة الغربية إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.