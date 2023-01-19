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التاسع عشر من يناير في ذاكرة "فلسطين"

19 يناير 2023 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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في ذاكرة "فلسطين"، شهد الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني، أحداث مهمة ومفصلية كانت محطّ اهتمام ومتابعة واسعة نُلخّصها لكم في نقاط.

  • 19/1/1899 بريطانيا تفصل السودان عن مصر وتعلن السودان المصري الإنجليزي.
  • 19/1/1919 بداية أعمال مؤتمر (فرساي) الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.
  • 19/1/1948 العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة مروعة في صفد.
  • 19/1/1988 وزير جيش الاحتلال إسحق رابين يعلن بدء سياسة جديدة للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية، مُصدرًا أوامره للجيش بتكسير عظام الفلسطينيين.
  •  19/1/1991 العراق يطلق صاروخ سكود على دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال حرب الخليج الثانية.
  • 19/1/1996 استشهاد ثلاثة من مجاهدي القسام: طارق عبد الرحمن منصور وعبد الرحيم جرادات، وعلان محمد أبو عرة من مدينة جنين بالضفة الغربية إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.
  • 19/1/2010 اغتالت قوات الاحتلال القائد القسامي البارز محمود المبحوح من مخيم جباليا في أحد فنادق دبي، وهو أحد مؤسسي القسام والمسؤول عن أسر الجنديين الإسرائيليين "آفي سبورتس وإيلان سعدون.
  • 19/1/2015 الاتحاد الأوروبي يقرر تقديم استئناف على قرار محكمة العدل الأوروبية رفع حركة "حماس" من قائمة "الإرهاب" الأوروبية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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