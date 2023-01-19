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الطقس: ارتفاع آخر درجات الحرارة

19 يناير 2023 . الساعة 08:09 بتوقيت القدس
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ارتفاع على درجات الحرارة

يكون الجو، اليوم الخميس، بحول الله، صافيا وجافا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو صافيا وجافا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة غلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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