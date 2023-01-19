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"كتائب القسام" تعلن تصديها لقوات الاحتلال في جنين

19 يناير 2023 . الساعة 06:58 بتوقيت القدس
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أكدت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أن مجاهديها، خاضوا اشتباكًا عنيفًا مع قوة صهيونية خاصة في "حارة الدمج وحارة الحواشين"، في مخيم جنين.

وقالت القسام في بيان لها، إن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأشارت الكتائب، إلى أن مجاهديها خاضوا اشتباكات شرسة مع الاحتلال من "نقاط الصفر" بجانب المقاومين من سرايا القدس وشهداء الاقصى.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الشهيدين هما: أدهم جبارين (26عامًا)، وجواد بواقتة (57عامًا) وكلاهما من مخيم جنين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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