شهيدان برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، فجر اليوم الخميس، عن استشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الشهيدين هما: أدهم جبارين (26عامًا)، وجواد بواقتة (57عامًا) وكلاهما من مخيم جنين.

ونعت "كتيبة جنين"، الشهيد أدهم جبارين، وقالت إنه أحد قادتها العسكريين في المخيم.

وأكدت أنه ارتقى خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

فيما قالت مصادر محلية، إن المواطن جواد بواقتة استشهد خلال محاولته اسعاف الشهيد "جبارين"، الذي أصيب أمام منزله، إلا أنا قوات الاحتلال أطلقت عليه النار بشكل مباشر.

وأوضحت المصادر، أن بواقتة يعمل مدرسًا في إحدى المدارس في مخيم جنين.

وشارك مئات المواطنين في موكب تشييع جثمان الشهيدين، من مستشفى ابن سينا بتجاه مخيم جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم جنين من عدة محاور، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط مخيم جنين، في محاولة لإزالة الحواجز على مدخل المخيم، فيما تم تفعيل صفارات الإنذار عقب اقتحام المخيم

المصدر / فلسطين أون لاين