إصابات برصاص الاحتلال في جنين

أفادت مصادر محلية، فجر اليوم الخميس، عن إصابة ثلاث شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين.

وأكدت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بتجاه سيارات الإساف ومنعتهم من الوصول إلى مخيم جنين وإسعاف المصابين.

وشوهدت سيارات مدنية في المخيم وهي تقوم بنقل المصابين إلى مستشفى ابن سينا في مخيم جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم جنين من عدة محاور، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط مخيم جنين، في محاولة لإزالة الحواجز على مدخل المخيم، فيما تم تفعيل صفارات الإنذار عقب اقتحام المخيم

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح المنازل المحيطة بالمخيم، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم.

فيما دعت مساجد جنين الشباب الثائر والمقاومين في المخيم لضرورة التصدي لاقتحام الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين